Predvidena reorganizacija upravnih enot: zmanjšanje iz 58 na 12

Na ptujski občini menijo, da gre za centralizacijo in da se bodo morali nekateri občani voziti urejati gradbena dovoljenja v Maribor, vsaj 60 kilometrov daleč. Ptujska županja Nuška Gajšek pa dodaja: "Dejstvo je, da je ptujska upravna enota četrta največja upravna enota v Sloveniji in šesta po obravnavanih zadevah, kar pomeni, da se pri nas ogromno stvari odvija." Opozarja še: "Vemo, da na ptujskem širšem območju imamo zelo veliko število vlog za tujce, to, da se mora nekdo odpeljati 60 kilometrov stran v Maribor, bo dejansko onemogočalo kakovostno storitev."

Mimoidoča je mnenja, da bo to " verjetno manj ugodno za stranke in bo več gneče potem". Spet druga pove: "Gneča je skos in gneča tudi vedno bo, te stvari je treba urediti v teh krajih." "Če bo tako, kot je danes, potem pozdravljam," pa je mnenja mimoidoči občan.

Ministrica za javno upravo Ajanović Hovnik pa pojasnjuje: "Mi na teh uparavnih enotah beležimo velike zaostanke predvsem na področju obravnav enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcev ... Na upravni enoti Sežana dovoljenje za tujce, dela 1,3 osebe in od te 1,3 osebe je zdaj ena oseba na dalj trajajoči bolniški odsotnosti." Opozarja, da zaposlenih na upravnih enotah torej ni dovolj, da pa bodo tudi to rešili z reorganizacijo.

Ajanović Hovnikova dodaja še: "Tiste storitve, ki ne potekajo pred strankami, temveč se postopki vodijo za mizo, jih je potrebno reorganizirati, da dobimo dovolj kritične mase ljudi, ki bodo to lahko počeli na enem mestu."

Gajškova pa: "Na manjšanje storitev ne moremo in ne bomo pristali ... in absolutno ne bomo pristali na to, da bodo naši ljudje spet drugokategorniki in bo pri nas nekaj, kar imajo drugje za samoumevno, nek nadstandard, ki ga naši ljudje ne potrebujejo."

Da gre za prezgodnje zgražanje pa odgovarjajo na ministrstvu in še, da se bodo o natančnejši reorganizaciji tudi z občinami pogovorili jeseni.