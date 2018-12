Pregled leta 2018 skozi objektiv

JANUAR

23. januarja smo poročali o tem, da so kitajski znanstveniki klonirali opici. Zhong Zhong in Hua Hua sta tako prvi izmed primatov, ki sta bili klonirani z enako tehniko, s katero so znanstveniki že pred leti ustvarili ovco Dolly. Znanstveniki menijo, da ju bodo lahko zaradi identičnih genov lažje primerjali in iskali morebitne okvarjene gene, s tem pa bodo pomagali v boju proti človeškim boleznim. Kritiki pa so na nogah, saj da smo s tem le še korak od kloniranja človeka.