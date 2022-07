Še bolj vroče bo v soboto, ko nas čaka vrhunec vročinskega vala, neznosno vročino pa večina lažje preživlja ob morju, bazenih in rekah. Vendar se človeška brezskrbnost na plaži lahko kaj hitro sprevrže v nočno moro. Ko je telo pregreto in se želimo ohladiti v vodi, moramo to početi pazljivo in postopno. Zdravniki namreč opozarjajo, da je skok v hladno vodo zelo nevaren in se lahko v najbolj črnem scenariju konča tudi tragično.