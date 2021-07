'Če včasih navodil turističnih agencij nismo podrobno brali, jih zdaj moramo'

V soboto so štirje potniki namesto na počitnice v Grčijo odpotovali kar nazaj domov. "Imeli smo štiri potnike, ki niso pravočasno izpolniti spletnega obrazca, ki je pogoj za vstop v Grčijo. Kljub temu, da smo to posebej izpostavili, smo zraven priložili tudi pisna navodila, do katere ure morajo ta obrazec izpolniti. Oni so prišli na letališče in tega obrazca niso imeli izpolnjenega," razloži direktorica agencije Zadnja mesta Tamara Zavrnik, ki je bila v soboto na letališču praktično nemočna. "Pogoj grške vlade je tak, da mora potnik izpolniti ta spletni obrazec najkasneje do polnoči en dan pred potovanjem. Ta spletni obrazec je stalnica že od lanskega poletja in pravzaprav ni nič novega," še doda Zavrnikova.

Navajeni smo, da je prehajanje mej precej enostavno in možno že samo, če imamo s seboj osebni dokument, razlaga Andrej Šter z zunanjega ministrstva, vendar so ti časi minili, dodaja. Če včasih navodil in obvestil turističnih agencij nismo podrobno brali, jih zdaj moramo. "Agencije so soočene z dejstvom, da države zelo strogo in različno predpisujejo vstopne pogoje, tudi s kakšnim obrazcem, formalnostjo, ki jo je treba izpolnit v pravem roku. Zares priporočam in svetujem, da potniki to upoštevajo, ker jih sicer niti letalski prevoznik niti mejna kontrola tiste države ne bodo spustili na potovanje. In to ni spodrsljaj potovalne agencije, ampak konkretnega potnika," pove Šter.