Prehod v oranžno fazo: vlada bo odločala o dodatnem sproščanju ukrepov

V trenutni situaciji težko pričakujemo, kako bo vlada nagradila upad okužb in prehod v oranžno fazo in ali bi lahko še ta teden dočakali novo sproščanje. Oba kriterija za oranžno fazo sta namreč izpolnjena, tako število hospitaliziranih kot sedemdnevno povprečje vztrajata pod 1000. Po treh mesecih in pol bi torej vlada lahko ukinila omejitev gibanja na občine, dovoljeno bi bilo zbiranje do deset ljudi, v šole pa bi se lahko vrnili še preostali razredi in maturanti.