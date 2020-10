Prehrambni paketi pomoči odvrženi na cesto

Komunalni delavci so v petek v Idriji našli zavržene prehrambne pakete Karitasa in Rdečega križa. V paketih je bilo več deset litrov mleka, testenine, riž in ostala hrana, ki ji rok uporabe še ni potekel. Pri Rdečem križu in Karitasu opozarjajo, da bo v prihodnje potreben strožji nadzor, ter dodajajo, da se kaj takega ne bi smelo nikoli več zgoditi.

Komunalni delavci so v petek v Idriji našli zavržene prehrambne pakete Karitasa in Rdečega križa. Nekdo je odvrgel več deset litrov mleka, pakete testenin in riža ter ostale hrane, ki ji rok uporabe sploh še ni pretekel. Katarina Filipič, voditeljica dekanijske Karitas Idrija–Cerkno, je dejala, da ji je žal, da je do tega prišlo, saj bo ta dogodek vrgel slabo luč tako na Karitas kot na Rdeči križ ter tudi na vse prostovoljce. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Komunala Idrija je fotografijo odvržene hrane objavila tudi na Facebooku, odzivov je bilo ogromno. Da takšne objave niso primerne za družbena omrežja, pravijo tako pri Karitasu kot Rdečem križu, idrijska komunala pa odgovarja, da je objava le opozorilo glede nepravilnega ločevanja odpadkov. Neuporabno hrano, na primer mleko, je treba izliti, embalažo pa potem odložiti v ustrezni zabojnik, je pojasnila direktorica komunale Brigita Šen Kreže. "Vprašati se moramo, kaj bi pomenilo, če bi naši delavci vse te tetrapake mleka stisnili s smetarskim vozilom," je še dodala. In čeprav si je težko predstavljati, da bi nekdo zavrgel toliko podarjene hrane, ima zgodba svoje ozadje, pravijo na Rdečem križu. O tem zaradi varstva podatkov ne morejo govoriti, vedo pa, za koga gre. Predsednica Rdečega križa Vesna Mikužpoudarja, da je oseba pogoje za pomoč izpolnjevala in da je bila nedvomno tudi potrebna pomoči, "ampak mogoče sta pomembnejši vprašanji, kakšne vrste pomoči je bila potrebna in kakšne stiske take osebe doživljajo". Dodaja tudi, da vsakega prosilca za pomoč dobro preverijo. "Izkazati se morajo najmanj z odločbo CSD-ja, če že nimajo odločbe, pa so to običajno upokojenci, ki imajo zelo nizke pokojnine," je pojasnila. Za razliko od Rdečega križa prejme vsak, ki se prvič obrne na Karitas, paket pomoči. Predstavnici obeh humanitarnih organizacij pravita, da takšni primeri niso pogosti, a spomnimo: podarjena hrana je na smetišču pristala tudi aprila v Mariboru. V prihodnje bo potreben strožji nadzor, dodaja Filipičeva, ki pravi, da se kaj takega ne bi smelo nikoli več zgoditi.