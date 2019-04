Kriminalistična preiskava pri črnomaljskemu občinskemu svetniku

Jutranji obisk hiše ob cesti v romskem naselju Lokve se je hitro razširil med prebivalci. Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja, Zvonko Golobič, je za dogodek izvedel naključno: ''Jaz sem za dogodek slučajno izvedel, ko sem zjutraj otroka peljal v šolo. Videl sem policiste s čeladami, neprebojnimi jopiči in seveda z avtomatskim orožjem.''

V lisicah naj bi bila črnomaljski občinski svetnik in njegov sin. Tisti, ki se je februarja s prijatelji družil ob drogi in več kosih orožja, to pa za povrh še posnel in objavil na Facebooku. Orožje so zasegli njegovemu očetu, občinskemu svetniku, a očitno je policija prišla na sled, da v svojih domovih skriva še kaj.

Z novomeške policije so nam potrdili, da so kriminalisti v Črnomlju na podlagi odredbe sodišča v okviru kriminalistične preiskave izvedli hišne preiskave na naslovu 46-letnega in 23-letnega osumljenca. Kriminalistična preiskava se nanaša na kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja in kazniva dejanja zoper življenje in telo.

Družina pridržanih o tem ni želela govoriti, prav tako, že 14 dni o tem ne razpravlja župan. Iz kabineta slišimo le, da uradno še ni prišlo do župana, da gre za svetnika, zato tega ne želi komentirati.