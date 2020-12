Preiskava pokazala, da je za smrt 9-letnice iz Londona kriv onesnažen zrak

Onesnažen zrak je tudi uradno vzrok smrti devetletne deklice iz Londona, ki je imela hudo astmo in je živela ob prometni cesti. To je po sedmih letih preiskave o vzrokih smrti deklice, ki je sicer trpela za težjo obliko astme, potrdil mrliški oglednik. Elle Kissi-Debrah je umrla februarja 2013 po hudem astmatičnem napadu. Prva preiskava dekličine smrti leta 2014 je pokazala, da je umrla zaradi akutne odpovedi dihal, a so odločitev zavrnili in odredili novo preiskavo.