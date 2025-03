V Makedoniji razglasili sedemdnevno žalovanje

Verjetno je vsakogar v dno duše zabolela novica, da je v požaru v klubu na severu Makedonije umrlo 59 ljudi. Najmlajša žrtev je bila stara komaj 14 let. Najmanj 155 je poškodovanih, 45 jih je v kritičnem stanju. Na pomoč pri oskrbi poškodovanih so že priskočile Bolgarija, Srbija, Turčija, Grčija in Hrvaška. V Sloveniji se bosta zdravila dva hudo opečena, fant in dekle. Nadaljuje se preiskava požara, saj klub ni imel zakonite licence. Tožilstvo je za osem ljudi zaprosilo za odreditev pripora, trije med njimi so hudo poškodovani v bolnišnicah. Nekaj osumljencev odgovornosti za požar je v incidentu umrlo. Odstopil je župan Kočanov.