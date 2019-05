Preiskovalci našli eno izmed črnih skrinjic

Na kraj nesreče so že včeraj prispeli preiskovalci Nacionalnega odbora ZDA za varnost v prometu (NTSB), ki v poznih sobotnih urah našli prvo črno skrinjico, in sicer zapisovalnik podatkov o letu, ki so ga že poslali v prestolnico. Druga črna skrinjica, ki vsebuje zapisovalnik zvoka v pilotski kabini, se medtem še vedno nahaja pod vodo.

Nesreča se je zgodila v petek ob 21.40 v letalskem oporošču mornarice v kraju Jacksonville v ameriški zvezni državi Florida. Letalo je priletelo iz oporišča v Guantanamu na Kubi, med poskusom pristanka pa je na stezi zdrsnilo in končalo v reki St. Johns. Na krovu je bilo 136 potnikov in sedem članov posadke, vsi so nesrečo preživeli. Gre za vojaško osebje iz omenjenega ameriškega vojaškega oporišča s člani družin.

NTSB je še sporočil, da je letalo preletelo desno stran vzletno-pristajalne steze na skrajnem koncu in udarilo ob morsko dno v plitki reki. Letalo se sicer še vedno nahaja v reki. Vzrok nesreče še ni znan, a so se preiskovalci osredotočili na pristajalno stezo. Ta namreč nima sistema, ki bi omogočal hitrejši odtok vode s steze v primeru obilnih padavin. Ko je letalo pristajalo, je v okolici divjala huda nevihta.

NTSB pa prav tako preučuje možnost človeške napake. Zaslišali so že pilota in kabinsko osebje, pogovorili pa se bodo tudi s kontrolo zračnega prometa na letališču.

Potnica: Jasno je bilo, da pilot nima nadzora

Cheryl Bormann je za CNN TV včeraj povedala, da je letalo na Kubo prispelo s štiriurno zamudo in potniki, ki so se izkrcali, so jih posvarili o težavah s klimo. "Bili so precej nesrečni, zato se nihče od nas ni veselil vkrcanja. A smo to vseeno storili."

Leteli so skozi nevihto, grmelo je in bliskalo se je, a najbolj grozljiv del je prišel, ko je letalo poskušalo pristati in "se je čutilo, da nekaj ni bilo prav". Bormannova je opisala trenutke strahu in zmedenosti: "Letalo je zadelo tla in se od njih dobesedno odbilo. Jasno je bilo, da pilot nima popolnega nadzora nad njim. Poskusil ga je vzpostaviti, a neuspešno. Letalo se je še enkrat odbilo, se zavrtelo, nagibalo levo in desno, nato pa trčilo v nekaj. Bili smo v vodi, a nismo vedeli, kje – lahko bi bili v reki ali oceanu."

Spustile so se kisikove maske, odprli so se prostori za prtljago nad sedeži potnikov, stvari so popadale ven. Po letalu so poleteli telefoni, računalniki, potni listi, denarnice … vse, kar so ljudje imeli pri sebi. Zavohali so gorivo, ki je iztekalo v vodo.

Ljudje niso kričali, še pravi Bormannova, posadka je ukrepala hitro, mirno in potnikom dajala napotke. "Drug drugemu smo pomagali obleči rešilne jopiče, nato smo splezali na krilo letala, na napihljiv splav, ki so ga postavili gasilci, in potem na varno – na suho."