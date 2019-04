Preiskovalci: požar v katedrali Notre-Dame bi lahko povzročil kratek stik

Potem ko so v ponedeljek katedralo Notre-Dame zajeli ognjeni zublji, gasilci pa so potrebovali več ur, da so pogasili požar, so preiskovalci podali prvo oceno nesreče. Kot so sporočili, bi bil lahko požar posledica kratkega stika na električni napeljavi.

Preiskovalci sicer še niso pregledali notranjosti katedrale zaradi varnostnih razlogov. Zaradi ekstremne vročine, ki ji je nato sledila hladna voda, so posamezni deli še precej nestabilni.

Še vedno velja, da je bil požar naključen, zaslišali pa so tudi osebje in delavce, ki so izvajali prenovo. Po podatkih pariškega tožilstva so do četrtka opravili pogovore z okoli 40 ljudmi.

Policija pa ni želela komentirati poročanja časopisa Le Parisien, ki je pisal, da so preiskovalci preučevali tudi možnost, da bi bil lahko ogenj povezan z računalniško napako ali pa začasnimi dvigali, ki so jih delavci uporabljali med prenovo. Tožilstvo je ob tem dodalo, da je treba preučiti vse sledi, ki bi jih odkrili med preiskavo.