Preiskovalci za nesrečo boeinga v Etiopiji krivijo MCAS

Časnik Wall Street Journal je od vira blizu preiskovalcev nesreče dobil informacijo, da je sistem MCAS najbolj verjeten krivec za usodno nesrečo etiopskega 737 max. Ugotovitve temeljijo na podatkih o letu, ki jih beleži ena od črnih skrinjic. To je najtrdnejši znak doslej, da je sistem za avtomatično preprečevanje izgube vzgona letala slabo deloval, tako v etiopskem letalu kot letalu indonezijske družbe Lion Air, ki se je ponesrečilo novembra lani.

Evropski strokovnjaki so v minulih dneh analizirali podatke, ki so jih zbrali njihovi etiopski kolegi in tudi pripravljajo poročilo. Črni skrinjici sta bili poslani na analizo v Evropo, dostop do analize pa so poleg Etiopijcev dobili tudi na Boeingu in državni letalski nadzorni agenciji FAA. Do zaključka so sicer prišli na četrtkovem zasedanju ameriške zvezne uprave za zračni promet (FAA), so zapisali pri Wall Street Journalu, ki se sklicuje na vire blizu preiskave.