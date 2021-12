Preiskovalna komisija o nabavi hitrih testov, med pričami tudi Klemen Nicoletti

Komisija ima za danes v načrtu zaslišanje petih prič. Najzanimivejša bo zadnja, ko bo pričal direktor in solastnik družbe Majbert Pharm Klemen Nicoletti. Njegovo zaslišanje je predvideno ob 20. uri. Kot prvi je bil danes zaslišan Miroslav Petrovec, predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo in vodja laboratorija za diagnostiko virusnih infekcij. Bil je tudi član strokovne skupine, ki je vladi predlagala ukrepe.

Petrovec je dejal, da jih ni nihče v nič silil, skupina pa je sprejemala mnenja soglasno in strokovno. V kolikšni meri so bila upoštevana, pa je druga stvar, je ocenil. Edina stvar, ki se mu je zdela preslišana, je bilo usposabljanje in uvajanje minimalne kontrole kakovosti, kako se testiranja izvajajo, ker so se zavedali, da bo epidemija v domovih za starejše pustila resne posledice.