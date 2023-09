Preizkušanje meja: osvojil Triglav s hojo nazaj

Nekoč je znal, zlepa ali zgrda, kot varnostnik umiriti nasilneže v diskotekah, danes mu njegova moč in karizma služita pri premagovanju osebnih meja. Govorimo o Ivu Leskovšku, 71-letnemu športnemu navdušencu, ki je uspel osvojiti vrh Triglava. Nič posebnega, bi rekli, a ne, če dodamo, da mu je podvig uspel s hojo zadenjsko. S tem ni želel šokirati ali opozarjati nase, ampak, kot pravi, že vse življenje rad raziskuje telesne in duševne meje in ga pri tem ni sram. Na enem od njegovih treningov smo se mu pridružili, saj nas je zanimalo, kako je človek lahko pri 71 letih videti tako mladosten, čil in zdrav.