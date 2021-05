Prijeli 23-letnega Srba, ki je s ponarejenimi diplomami pet let opravljal delo estetskega kirurga

Pred nekaj tedni smo poročali o 23-letniku, ki se je izdajal, da ima 32 let in ki je kar pet let opravljal delo estetskega kirurga, čeprav je edina izobrazba, ki jo je dosegel, poklic maserja. Svoje stranke je pretental z odraslim videzom in ponarejenimi diplomami ter pojavljanjem na družbenih omrežjih, celo v medijih. A v letih svojega dela si je nabral na desetine nezadovoljnih, bolje rečeno poškodovanih strank, ki so zdaj tudi javno spregovorile. Potem ko se je skoraj dva meseca skrival, so ga srbski policisti končno prijeli. In še opozorilo: fotografije so zelo nazorne.

