Prekinjajo iskanje, preživeli o kalvariji: V razburkanem morju smo se oklepali čolna

Morozov je še razkril, da mu je oče, ki je na morju doživljal pravo kalvarijo, povedal, kako zelo dramatičen je bil boj za življenje. V razburkanem morju, kjer naj bi bili kar 10 metrov visoki valovi, je posadki namreč uspelo spustiti rešilne čolne, je povedal, a nanje, potem ko so v morje skočili s potapljajoče ladje, dolgo niso mogli splezati, zato so se čolnov oklepali z rokami.

Bourbon Rhode je konec septembra potonil v Atlantiku, 2.000 kilometrov od francoskega otoka Martinik. Na plovilu je bil kapitan, hrvaški državljan Dino Miškić , poleg njega pa še 13-članska posadka. Reševalci so doslej rešili tri ljudi in našli štiri trupla.

Kot je še povedal Andrej Morozov, vsi preživeli upajo, da bodo žive našli tudi njihove pogrešane tovariše. "Upam, da bodo odkrili vso resnico o tragediji. Upam, da so kapitan in ostali člani posadke živi. Morajo biti živi!"

Na Hrvaškem za iskalno akcijo pogrešane sedmerice zbirajo tudi sredstva, doslej so nabrali 75.000 evrov, največ so po poročanju Slobodne Dalmacije prispevali učitelji in učenci neke šole iz Šibenika. Denar naj bi šel za zasebno iskalno akcijo.

Prekinjajo aktivno iskanje

Oblasti Martinika so medtem sporočile, da prekinjajo aktivno iskanje. Sporočili so, da je to težka odločitev, da pa so jo sprejeli, ker ne verjamejo, da je 16 dni po nesreči - kdo od pogrešanih še živ.

13 let star vlačilec Bourbon Rhode je izplul s Kanarskih otokov in bil na poti v Gvajano, nato pa se je znašel v težavah zaradi orkana Lorenzo, zaradi katerega so ga zajeli močni vetrovi in valovi. Posadka je nato sporočila, da je voda začela vdirati na ladjo, nekaj ur kasneje pa je ladja potonila.