Preko aplikacije opozarjal na smrtonosen virus, kitajske oblasti pa so ga utišale in pridržale

Oblasti v Pekingu izgubljajo bitko z družbenimi omrežji. Kljub cenzuri ljudje v svet pošiljajo pretresljive posnetke in zgodbe o življenju v karanteni, o smrti, strahu in zmedi. Zdravnik iz Vuhana je za CNN povedal, da je 30. decembra preko priljubljene kitajske aplikacije WeChat kolege opozoril naj bodo previdni pred skrivnostno boleznijo, a so ga oblasti pridržale in utišale.