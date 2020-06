Pripadniki slovenske in ameriške vojske so se zdravstvenemu osebju zahvalili na prav poseben način. S 425 kilometri na uro je formacija letal F-16 in slovenskih pilatusov preletela bolnišnice in domove za starejše. Zahvalili so se tudi vsem ostalim, ki so v času epidemije nesebično pomagali drugim in se 80 dni borili za zajezitev novega koronavirusa.