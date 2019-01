'Samo naj se vse to ne zruši, preden najdejo mojega sina'

Prav tako so dela za nekaj ur obstala in so se nadaljevala šele danes dopoldne, saj je stroj, s katerim kopljejo, potreboval popravilo.

Vodja operacije meni, da bo delo zapleteno, v primeru, da se izkaže, da gre za zelo trd teren, pa bodo lahko uporabili le mikro eksploziva, saj se bojijo, da bi vsako večje tresenje tal zasulo vodnjak, s tem pa pokopalo še zadnje upe, da najdejo dečka. Ekipa je sicer vajena dela v ekstremnih in še težjih pogojih, kot so v vodnjaku, zagotavljajo reševalci. Vzporedni tunel je sicer globok le približno osemdeset centimetrov, tunel do vodnjaka, ki ga bodo kopali rudarji, pa naj bi bil za potrebe reševanja širok približno meter in visok približno 120 centimetrov.

Na prizorišču je dan za dnem tudi družina nesrečnega dečka. Lokalne oblasti so poskrbele, da jim je vseskozi na razpolago psihološka pomoč.

Z vsakim dnem je namreč upanja, da bi dečka našli živega, manj, prav tako reševalci že več dni niso slišali nobenega otrokovega glasu. Ob tem pa to ni prva tragedija za družino, ki je že izgubila 3-letnega sina Oliverja.

Situacija je izjemno težka tudi za reševalce, ki so v 36 urah intenzivnega kopanja izkopali že več kot 35.000 kubičnih metrov zemlje v upanju, da se bodo še pravočasno prebili do otroka. Ob tem pa ne manjka niti kontroverznosti, med drugim je arhitekt Jesus Maria Floresjavno kritiziral reševanje, ki naj bi bilo slabo organizirano in še slabše izvedeno. Napad je šel tako daleč, da se je na izjave odzvalo združenje arhitektov iz Malage, ki se je distanciralo od izjav kolega.