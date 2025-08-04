Premetana plovila in izpad elektrike: Huda ura na hrvaški obali

Južno Dalmacijo je sinoči zajelo hudo neurje. Gasilci in reševalci so morali reševati ljudi s plovil, ki so nasedla na obali. V eni uri je padla enormna količina dežja. Nevihta se je prek Brača in Hvara pomaknila na območje Splita, kjer je povzročila nemalo težav. Močan veter in visoki valovi so premetavali plovila kot za šalo. Ponekod so ostali brez električne energije. V Sinju so zaradi hudega naliva odpovedali tradicionalno Sinjsko alko.