Premier Golob: 'Energentov bo za vse dovolj'

Zaradi ruske invazije se vsa Evropa ukvarja z vprašanjem, kako se bo letos ogrevala, kako bo gospodarstvo delovalo in kakšne bodo cene elektrike ter plina. Po mnogih evropskih mestih so v ta namen že začeli ugašati izložbene luči in ulično razsvetljavo. In kako je pri nas? O tem je v ponedeljek govoril tudi predsednik vlade Robert Golob na izredni seji parlamenta, ki je zagotovil, da bo energentov za vse dovolj. Hkrati pa opomnil vse, naj do konca meseca ne sklepajo novih pogodb, saj so trenutno cene še previsoke, in da bodo zaradi skupnih ukrepov Evropske unije kmalu padle. Kljub optimistični napovedi našega premierja se vse več evropskih držav pripravlja na redukcijo električne energije in v resnici marsikoga zanima, ali bomo čez zimo za nekaj ur na dan res ostali brez elektrike. Ena od držav, ki se pripravlja na morebitne kratkotrajne izklope elektrike, je tudi Velika Britanija.