Premier in ministri na sestanku o novih ukrepih na meji s Hrvaško

Na Hrvaškem so potrdili rekordnih 255 novookuženih s koronavirusom. Prav zaradi velikega porasta okužb na Hrvaškem in njihovega vnosa v Slovenijo pa so se na vladi sestali premier in ministri. Ob umestitvi Hrvaške na rdeči seznam dopustnikom, ki trenutno počitnikujejo pri naši južni sosedi, ob povratku v Slovenijo grozi v 14-dnevna karantena. To se že pozna tudi na mejnih prehodih, kjer je ob vstopu v državo že povečan promet. Kakšni bodo novi ukrepi na meji s Hrvaško in do kdaj bodo imeli dopustniki čas, da se vrnejo v Slovenijo?