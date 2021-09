Premier Janša zavrača očitke o zasebnem druženju z Dimnikom in Marčičem

"Zapravljamo čas za mlatenje prazne slame in brcanje v prazne konzerve." S temi besedami premier Janez Janša odgovarja na fotografije zasebnega druženja z enim najbolj znanih lobistov Božem Dimnikom in podjetnikom Andrejem Marčičem. Opozicija mu očita, da je, medtem ko je korupcijo v zdravstvu očital drugim, to ves čas počel kar sam. A Janša je v parlamentu vse očitke kategorično zavrnil, saj da je šlo ob druženjih zgolj za naključja.