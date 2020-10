Premier napoveduje novi infekcijski kliniki v Mariboru in Ljubljani

Izčrpanost in pomanjkanje kadra ter kapacitet v bolnišnicah sta že ves čas osrednji vprašanji epidemije koronavirusa. Bolnišnice dodatne postelje za covid paciente trenutno zagotavljajo predvsem s prerazporejanjem in tudi z ukinjanjem nekaterih nenujnih programov. Vendar pa predsednik vlade Janez Janša napoveduje povečanje zmogljivosti zdravstva, obljublja pa tudi novi infekcijski kliniki v Mariboru in Ljubljani ter negovalne bolnišnice v vseh regijah.