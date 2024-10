Premier zaskrbljen zaradi napovedi o ukinitvi delovnih mest v Mahleju

Prihodnje leto bo na cesti pristalo več kot 600 delavcev šempetrskega podjetja Mahle. "Šokirani in pretreseni smo," so pripovedovali naši ekipi. Da je odločitev nujna zaradi optimizacijskih procesov in selitve dela proizvodnje v tujino, je uradno pojasnilo vodstva, sindikat delavcev pa napoveduje boj, s katerim bodo skušali število odpuščanj v podjetju, ki se ukvarja s proizvodnjo sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, zmanjšati. Nad novico, da bo več kot tretjina od skupno 1.700 delavcev ostala brez zaposlitve, je zaskrbljen tudi premier Golob, ki je gospodarskega ministra Matjaža Hana že pozval k ukrepanju.