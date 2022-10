Premierka Liz Truss po šestih tednih zapušča sedež britanske vlade

Napovedi o zelo kratki premierski karieri Liz Truss so se uresničile. Po le šestih tednih na položaju je tretja britanska premierka v zgodovini države odstopila. Odhaja, kot je dejala, ker ne more izpolniti danih obljub, kot je znižanje davkov in pomoč državljanom zaradi draginje. Ob tem država nezadržno drvi v recesijo. Zato je moral v petek oditi finančni minister. V sredo je z odstopom presenetila notranja ministrica. Opozicijska laburistična stranka zahteva predčasne volitve. Vladajoča konservativna stranka pa napoveduje, da bo že prihodnji teden začela postopek izbire novega vodja in s tem premiera.