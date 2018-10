Premožna Azerbajdžanka v Harrodsu zapravila kar 18 milijonov evrov

Premožna Azerbajdžanka Zamira Hajiyeva je prva tarča britanskega protikorupcijskega zakona, ki zahteva preiskavo nepojasnjenega premoženja številnih tujih uradnikov. Ti naj bi tekom let v britanske nepremičnine vložili na milijarde evrov umazanega denarja.

Zamira Hajiyeva, premožna Azerbajdžanka je prva tarča britanskih preiskovalcev, ki preiskujejo izvor premoženja številnih tujih uradnikov. Hajiyeva je pred dnevi izgubila bitko na sodišču, da bi bila anonimna, potem ko so mediji želeli, da javnost izve resnico o njenih razsipnih nakupih. Žena nekdanjega bankirja je namreč v obdobju desetih let v znameniti londonski veleblagovnici Harrods zapravila kar 18 milijonov evrov. V bližini trgovine sta z možem kupila tudi vilo, v vrednosti 13 milijonov evrov in golf igrišče na angleškem podeželju. Vrhovno sodišče zdaj od Azerbajdžanke zahteva, da pojasni izvor svojega premoženja - v primeru, da tega ne bo naredila, ji bodo Britanci zasegli vse nepremičnine.

Veleblagovnica Harrods v Londonu. FOTO: AP

V Veliki Britaniji je namreč začel veljati nov protikorupcijski zakon, s pomočjo katerega bodo lažje odkrili številne tuje "pralce" denarja v državi. Preiskovalci ugotavljajo, da je bilo tekom let v britanske nepremičnine vloženih na milijarde evrov. A težava je, da so v preteklosti lastnikom le stežka dokazali vpletenost v afere zaradi pomanjkanja dokazov. Z uvedbo novega zakona bodo morali vsi tuji uradniki razkriti svoje premoženje. Če tega ne bodo storili, jim bodo nepremičnine zasegli. Kdo sta gospod in gospa Hajiyev? Jahangir Hajiyev je nekdanji predsednik uprave azerbajdžanske mednarodne banke. Leta 2016 so ga obsodili na 15 let zaporne kazni zaradi vpletenosti v večji škandal poneverb. Za časa njegovega predsedovanja naj bi iz banke izginilo na milijone evrov. Hajiyev je moral plačati tudi visoko odškodnino, in sicer v vrednosti 40 milijonov evrov. Pred sedmimi leti sta gospod in gospa Hajiyev preko podjetja s sedežem na Britanskih deviških otokih v Londonu kupila vilo v vrednosti 13 milijonov evrov, le nekaj minut stran od Harrodsa. Leta 2013 pa sta preko nekega drugega podjetja za deset milijonov evrov kupila golf igrišče v mestu Berkshire. V lasti naj bi imela tudi 42 milijonov evrov vredno zasebno letalo.

