Prenova hotela Brdo: 'Nared bo za sprejem gostov ob predsedovanju Slovenije Svetu EU'

Brdo pri Kranju, mali raj na Gorenjskem, bo od sredine junija bogatejši za prenovljeni hotel, ki bo v času predsedovanja Slovenije EU gostil ugledne goste. "Predvsem bi izpostavil zelo močno prevajalsko službo, ki je zelo številna, in seveda vse od ministrov in direktorjev direktoratov do vodij kabinetov, pričakujemo pa tudi nekaj predsednikov vlad," je dejal Marjan Hribar.

Čeprav hotel še ni povsem nared, številni gradbeni delavci – kar 272 jih je – delajo dan in noč v treh izmenah, da bo hotel nared do obiska prvih gostov. "Dokončanje tega hotela načrtujemo do 21. junija, ko bomo sprejeli že prve goste. To bo srbska vaterpolo reprezentanca, ki bo od nas nato odšla na olimpijske igre v Tokio,"je dodal Hribar.