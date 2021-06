Prenova programa vojaškega usposabljanja prinaša krajši čas urjenja

Dolgih 14 tednov urjenja ob psihičnih, predvsem pa fizičnih naporih je bilo do zdaj potrebnih, da lahko na koncu oblečeš uniformo Slovenske vojske. S prenovo programa vojaškega usposabljanja bodo kandidati od julija naprej na urjenju teden manj, nanj pa se bodo lahko prijavili po dopolnjenem 30. letu starosti. Kondicijski treningi in učenje, kako preživeti na bojišču, vse to je del usposabljanja za vojake.

