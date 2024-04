Prenovljeni prostori za mladoletne begunce

V prostorih nekdanjega Primorja v Postojni bo zaživel sprejemni in nastanitveni center za mladoletne begunce, ki v Slovenijo prihajajo brez staršev oziroma brez spremstva. Med njimi so večinoma fantje, stari od 14 do 18 let, v zadnjem obdobju pa tudi mlajši otroci. V prenovljenih prostorih jih bodo lahko namestili do 70, v petek, ko bodo uradno odprli vrata, pa se jih bo tja iz dijaškega doma preselilo deset. Slovenija je sicer tudi za mlade migrante večinoma tranzitna država, velika večina jih v takšnih namestitvah preživi le nekaj dni, morda tednov.