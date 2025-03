Prenovljeno kopališče Ilirija slavnostno odprlo svoja vrata

Po desetletjih čakanja so jo Ljubljančani vendarle dočakali. Prenovljeno kopališče Ilirija je slavnostno odprlo svoja vrata. Datum odprtja se je večkrat spremenil, za skoraj 10 milijonov evrov pa se je spremenila oziroma podražila tudi začetna ocena investicije, ki trenutno znaša dobrih 62 milijonov evrov. Marsikdo sicer ob pogledu na zares ogromen kompleks pripomni, da to pa res ne sodi praktično v center mesta, spet drugi pa so navdušeni, da bodo v središču dogajanja imeli možnost uživati v plavanju.