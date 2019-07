Preoblečeni v policiste ukradli 700 kilogramov zlata

Osmerica oboroženih roparjev si je nadela policijske uniforme in se z dvema lažnima policijskima poltovornjakoma v četrtek zapeljala v tovorni terminal na letališču. Uslužbence je prisilila, da so z viličarjem na enega izmed vozil naložili zlato, poročajo brazilski mediji in komentirajo, da je šlo za kriminalno akcijo, vredno hollywoodskih akcijskih uspešnic.

Zlata, ki bi ga morali transportirati v Zürich in New York, je bilo med 720 in 750 kilogramov.

Med ropom niso izstrelili niti en sam strel. Akcija se je odvila izredno hitro, saj je bilo vsega skupaj konec v okoli dveh minutah in pol, kažejo posnetki nadzornih kamer, ki jih je časnik O Estado objavil na svoji spletni strani.

Kriminalci so sicer pred ropom za talce vzeli osem sorodnikov višjega uslužbenca letališkega logističnega centra in tako od njega dobili informacijo o tem, kdaj je na letališča prišla pošiljka zlata, je poročal časnik O Globo.

Ob pobegu s prizorišča zločina naj bi roparji večkrat zamenjali avtomobile, ukradeno zlato pa naj bi med drugim potovalo tudi z reševalnim vozilom.

Poltovornjaka, s katerima so prispeli na letališče in ki sta bila spremenjena tako, da sta bila videti kot policijska, so kasneje našli v skladišču le nekaj kilometrov stran od letališča.

Talce so roparji kasneje izpustili nepoškodovane. Oblasti so sprožile obsežno iskalno operacijo.