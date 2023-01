Preobrat v primeru Balkanski bojevnik: kaj sledi po priznanju krivde?

Na ponovljenem, že tretjem sojenju v primeru Balkanski bojevnik se je zgodil preobrat. Dragan Tošić in Jakob Remškar, prvo- in drugoobtoženi, sta po trinajstih letih sojenja krivdo priznala, drugi soobtoženi se bodo o krivdi izrekli v ponedeljek. "Dovolj je bilo." S temi besedami je po prihodu s sodišča Tošić odgovoril na vprašanje, zakaj se je odločil priznati krivdo. Tožilstvo dvanajstim obtoženim očita, da so trgovali s kokainom in organizirali prevoze te droge iz Južne Amerike, predvsem Urugvaja. Drogo naj bi tudi prek Južne Afrike tihotapili v Slovenijo in nato v Italijo.