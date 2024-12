Preobrat v sojenju za umor Danijela Božiča

Blaž Kadivec in Drejc Kovač, domnevno člana slovenske celice Kavaškega klana, sta se s tožilstvom že dogovarjala o priznanju krivde, a sporazum je očitno propadel. Na močno varovanem Gospodarskem razstavišču sta krivdo za umor na zahrbten in grozovit način zanikala. Spomnimo, truplo Danijela Božiča je policija našla 1. decembra pred petimi leti v gozdu pri Okroglem na Gorenjskem. Njuna zagovornika pa sta zahtevala izločitev skorajda vseh ključnih dokazov tožilstva: videoposnetkov Darsovih nadzornih kamer, GSP podatkov, izpoved skesanca Darka Nevzatoviča ter kriptirane Sky komunikacije na kateri so se, pravi tožilka, ki ima prav tako poostreno policijsko varovanje, zelo konkretno in šokantno pogovarjali o tem, kako bodo izvedli umor.