Preporod ženskih smučarskih skokov

Da skoki niso več samo moška domena, vedno znova dokazujejo smučarke skakalke. Urša Bogataj je na zadnjih dveh posamičnih tekmah v Klingenthalu odlično opravila svoje delo. Na prvi tekmi je skočila na tretje mesto, takoj za njo, na četrtem mestu, pa je pristala Nika Križnar. Tudi na drugi tekmi je bila Bogatajeva na odličnem petem mestu. Ženski skoki so v zadnjem desetletju doživeli pravi preporod. Naša dekleta so na to izredno ponosna in se veselijo vsega, kar sledi.