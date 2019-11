Kambodža je napovedala prepoved jahanja slonov na območju znamenitih templjev Angkor. Ti vsako leto privabijo trume turistov, lani si jih je ogledalo kar šest milijonov ljudi. Veliko od njih se jih odloči tamkajšnje lepote ogledati na slonjih hrbtih, a to z začetkom prihodnjega leta ne bo več mogoče.

"Izkoriščanje slonov za zaslužek ni več primerno," so pojasnili upravljavci parka in dodali, da so nekatere živali že precej v letih.

Do zdaj so pet od 14 delovnih slonov premestili v državni gozd približno 40 kilometrov od templjev. Kot so poudarili v parku, bodo tam "uživali naravno življenje".

Kambodža je zaradi povsod navzočega jahanja slonov, ki ga ponujajo tujcem, že dlje časa pod pritiskom zagovornikov pravic živali. Organizacije za zaščito živali namreč opozarjajo na mučenje slonov med dresuro, sloni pa so pogosto zaradi preobilice dela tudi izmučeni. Na območju Angkorja je leta 2016 zaradi "dela" v ekstremno vročem vremenu odmevala smrt slonice.

Potovanje na slonjih hrbtih je sicer prisotno in med turisti priljubljeno tudi v sosednji Tajski, Vietnamu in Laosu.