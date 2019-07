Prepoved kajenja v lokalih tudi v Avstriji

V Avstriji bo od novembra veljala splošna prepoved kajenja v vseh gostinskih lokalih, je potrdil avstrijski parlament. Prepoved bo veljala tudi za vodne pipe in elektronske cigarete. Kajenje bo prepovedano še na vseh javnih krajih, kjer nudijo jedi in pijačo, to velja tudi za gasilske veselice ali zabave v šotorih. Iz zakona so izvzeti gostinski vrtovi.

Tudi v Avstriji bodo prepovedali kajenje v lokalih. FOTO: Shutterstock Proti prepovedi so bili le svobodnjaki (FPÖ). Prepoved bi morala veljati že od lanskega maja, a jo je takratna koalicija Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) in FPÖ tik pred uveljavitvijo izvzela iz zakona. Po propadu koalicije je bila prepoved sedaj le sprejeta. Pri naših severnih sosedih po cigaretah glede na evropske standarde posega nadpovprečno veliko žensk in mladih. Zdravniška zbornica in združenje za boj proti raku sta se združila v peticiji proti kajenju in zbrala skoraj 900.000 podpisov v prid prepovedi.