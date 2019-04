Javni uslužbenci na Danskem ne bodo več smeli kaditi niti med odmori

Javni uslužbenci na Danskem si med delovnim časom ne bodo več smeli prižgati cigarete. "To se mi zdi absurdno. Zakaj bi delodajalec odločal o tem, ali smem jaz ali pa moj kolega kaditi?" se razburja eden izmed njih.



Ampak realnost je takšna, da bodo odločali. Če bo predlagana zakonodaja na koncu sprejeta, zaposleni ne bodo smeli kaditi več niti v svojem stanovanju ali hiši, če bodo, denimo, izkoristili možnost, da lahko en dan v tednu delajo od doma.



Predlagatelji zakona so prepričani, da jim bo uspelo in da bo prepoved začela veljati že prihodnje leto, sprva zgolj v bolnišnicah, domovih za starejše, vrtcih in šolah. Prav tako so prepričani, da bo že napoved tiste, ki so tik pred tem, da prenehajo kaditi spodbudila h ključnemu koraku. Če bodo ukrep res sprejeli, ga bodo v naslednji fazi razširili in cigarete si na Danskem med službenim časom ne bo smel prižgati več nihče.