Prepoved približevanja nasilnežev žal ne ustavi

Kako zaščititi žrtve družinskega nasilja, ki naj bi se po nekaterih podatkih odvijalo v kar vsaki peti družini? Prepoved približevanja nasilnežev ne ustavi, je pokazala raziskava na Hrvaškem. Prav zato so se naši južni sosedje odločili spremeniti zakonodajo, kjer se ta ukrep najverjetneje ne bo več izrekal. V Sloveniji letno v povprečju beležimo pet do sedem umorov žensk, ki so posledica partnerskega nasilja oziroma nasilja v družini. In stanje se ne izboljšuje, pravijo strokovnjaki, zato ukinitev ukrepa prepovedi približevanja na Hrvaškem po mnenju Društva za nenasilno komunikacijo ne more izboljšati črne statistike. Kako pa je pri nas?