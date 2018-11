Prepoved vožnje dizlov odslej tudi v Kölnu in Bonnu

Nemški mesti Köln in Bonn morata zaradi visoke onesnaženosti zraka od aprila 2019 uvesti prepoved vožnje vozil s starejšimi dizelskimi motorji, je danes odločilo upravno sodišče v Kölnu. Tožbo je proti mestoma vložila okoljevarstvena organizacija Deutsche Umwelthilfe.

V Kölnu je bila dovoljena meja količine škodljivega dušikovega dioksida lani občutno prekoračena – letna povprečna vrednost je namesto 40 mikrogramov na kubični meter znašala 62 mikrogramov. V Bonnu je bila vrednost pri 47 mikrogramih.

Köln in Bonn se bosta s tem pridružila Stuttgartu, Aachnu, Frankfurtu, Mainzu in Berlinu, ki so prav tako morali uvesti prepovedi umazanih dizelskih vozil po odločitvi sodišča. Prvo nemško mesto, ki je uvedlo tovrstno prepoved, je bil sicer Hamburg, je pa prepoved omejil na zgolj dve ulici v mestnem središču.