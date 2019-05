Preprečili v Edinburgu, ne pa tudi v Newcastlu: mlečni napitek priletel v Faragea

Britanski evroskeptik Nigel Farage je sredi Newcastla doživel to, kar je policija s prepovedjo prodaje mlečnih napitkov v Edinburgu uspela preprečiti. Eden izmed njegovih nasprotnikov se je namreč v središču mesta uspel prebiti mimo varnostnikov in je predsednika stranke Brexit polil z mlečnim napitkom. Moškega so aretirali.

Britanski evroskeptični populist Nigel Farage je sredi Newcastla med nagovarjanjem volivcev pred evropskimi volitvami doživel podobno usodo kot nekateri drugi skrajno desni politiki v preteklih tednih. Eden izmed njegovih nasprotnikov se je namreč uspel prebiti do njega in ga polil z mlečnim napitkom. Farage svojim varnostnikom: Kako se je to lahko zgodilo? Farage je hitro zapustil prizorišče, moškega pa so aretirali, poroča Guardian. Farage naj bi se jezil na svoje varnostnike, da bi lahko predvideli, kaj se bo zgodilo in to "videli že na kilometer".

Nigel Farage polit z mlečnim napitkom FOTO: AP

32-letni Paul Crowther, ki je bil zaradi svojega dejanja aretiran, je povedal, da ima po njegovem pravico do protesta proti takim ljudem in da svojega dejanja ne obžaluje, kot je Farage. Dodal je, da je bil napitek z okusom banane in karamele. Za 'napad' je Farage kasneje na Twitterju okrivil nasprotnike brexita. Zapisal je, da so se "na žalost nekateri nasprotniki brexita radikalizirali do te mere, da normalna kampanja ni več možna." "Za civilizirano demokracijo potrebujete soglasje poražencev. Politiki, ki niso sprejeli referendumskega rezultata, so nas privedli do tega," je še dodal.

Prejšnji teden policija prepovedala prodajo mlečnih izdelkov v Edinburgu Prejšnji teden je policija v Edinburgu restavracijo McDonalds v bližini kraja, kjer je imel predvolilni govor Farage, zaprosila, naj v tem času ustavi prodajo mlečnih napitkov. Zahteva policije je bila sicer posledica več nedavnih incidentov, ki so se zgodili v času kampanje za evropske volitve.

Paul Crowther, ki je polil Faraga z mlečnim napitkom v Newcastlu je dejal, da dejanja ne obžaluje FOTO: AP