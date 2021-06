Presenetljivo potovanje slonov: 'Do take situacije je prišlo prvič v zgodovini'

Na Kitajskem se je čreda petnajstih slonov odločila, da gre na lepše. Iz jugozahodne province Junan so v petnajstih mesecih prepotovali več kot 500 kilometrov. Na svoji odisejadi zdaj za sabo puščajo nepopisno razdejanje. Pojedli so za več ton lokalnih pridelkov, povzročajo materialno škodo na zasebni lastnini in javni infrastrukturi. Zakaj so zapustili svoje zavetišče, ni znano. Kam pa so namenjeni?

