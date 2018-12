'Prestari ste in opravljate'

Pri nedeljski maši so bili hrvaški verniki v cerkvi Svete Trojice priča izjemno neobičajni potezi duhovnika Maria Križanca, ki je kar med cerkvenim obredom razpustil pevski zbor: "Prestari ste za petje in opravljate," je dejal po poročanju hrvaških medijev.

Zboru in njegovim pevcem naj bi se duhovnik najprej zahvalil za dosedanje sodelovanje, nato pa dejal, da na njih ne računa več, saj so "stari, širijo negativne vibracije in samo opravljajo". Po njegovih besedah očitno starejši od 60 let ne sodijo na kor, pripoveduje vernica, ki je bila na maši prisotna.

"Da, res je, razpustil sem zbor, toda to je situacija, ki bi jo raje rešil znotraj naše župnijske skupnosti. Odprt sem za dialog in če ima kdo kakšno vprašanje, se lahko obrne name," pa je omenjeni duhovnik povedal za Podravski.hr in dodal, da mora kot duhovnik misliti na prihodnost župnije in prav zaradi tega naj bi v prihodnje želel mlajši pevski zbor. Prav mladi, po besedah Križanca, naj do sedaj ne bi dobili priložnosti, da se izkažejo.