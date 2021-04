Sestanek razširjene koalicije: pregled koalicije pogodbe

Premier Janez Janša je na Brdu sklical vrh koalicije, kjer je z ministrsko ekipo in koalicijskimi poslanci beseda tekla o realizaciji koalicijskih zavez. V ospredju naj bi bil zakon o dolgotrajni oskrbi in potrditev nacionalnega demografskega sklada v Državnem zboru, ki bi zagotavljal dodatna finančna sredstva. Neuradno se morajo predvsem prešteti. Vlada ima namreč uradno 38 glasov v parlamentu. In tu nastane prva zmeda. Kot del koalicije, četudi uradno stranka DeSUS to ni, prihaja Robert Polnar, ki očitno prinaša štiri dodatne glasove tej koaliciji.

icon-expand