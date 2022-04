Prestižna VIP izkušnja za navijače na voljo tudi v Mariboru

Kaj je lepšega, kot da si ogledate tekmo svojega najljubšega nogometnega kluba, medtem pa vam nekdo streže hrano in pijačo, imate najlepši pogled na zelenico in se zabavate ob dobri glasbi. Vse to omogoča VIP Hospitality na nogometnih tekmah, kar je v največjih evropskih klubih stalna praksa. In prav po vzoru Arsenala, Chelseaja, Manchester Uniteda, Real Madrida in Barcelone se je za takšno potezo, s katerimi svoje navijače želijo razvajati do zadnje sekunde tekme, odločil tudi slovenski nogometni klub.