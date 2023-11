Prestižni Bellevue v Šiški: kvadratni meter med 4300 in 5300 evri

V Šiški smo bili na vodenem ogledu še enega prestižnega stanovanjskega kompleksa Bellevue, kjer avstrijski investitorji ponujajo 78 nadstandardnih stanovanj. V resnici jih zdaj ponujajo le še nekaj, saj je 80 odstotkov že prodanih. Na voljo so še tista najdražja, na primer štirje penthousi, osem dupleks stanovanj, cena pa se giblje med enim in tremi milijoni. In kaj vse za ta denar dobite?

60 metrov nad tlemi, le streljaj stran od središča Ljubljane, stoji 280 kvadratnih metrov veliko stanovanje. Jascha Popovic, direktor Bellevue Living, tako opiše stanovanje: "To je penthouse. Zame je to najboljše stanovanje v moji zgradbi. Ima razgled 360 stopinj in se vidi praktično cela Ljubljana. Vse se vidi. Penthouse je res unikaten in nekaj posebnega."

V zgornjem nadstropju stanovanja se nahaja velik dnevni prostor, v spodnjem nadstropju so štiri spalnice, tri kopalnice in savna. V zavidljivem razgledu na Ljubljanski grad in Tivoli bodo bodoči kupci lahko uživali iz obeh nadstopij. Po besedah Popovica naj bi se cena stanovanja gibala okoli treh milijonov evrov. Cena na kvadratni meter sicer znaša med 4300 evrov in 5300 evrov neto v stanovanjih znotraj stolpov. "V terasastih hišah pa imamo dvonadstropna stanovanja. Tam je cena kvadratnega metra 3800 evrov," še doda Popovic. Kar znese okoli milijon evrov za dvesto kvadratnih metrov veliko terasasto hišo in dvonadstropno stanovanje z lastnim atrijem. Takšnih hiš je skupno 10, stanovanj v obeh stolpih pa 78. Po besedah Popovica je 80 odstotkov stanovanj prodanih, prostih pa je še 20 odstotkov stanovanj. V stanovanjih že živi 14 družin in novi ljudje se vsak dan priseljujejo, dodaja.

