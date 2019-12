Ko v parlamentu zapojejo pesti: minister poslancu primazal klofuto

V Banjaluki se je sinoči odvijala ena od najbolj dramatičnih parlamentarnih sej v zgodovini tega dela Evrope. Na skupščini Republike Srbske je ob razpravi o reformah in zvezi Nato izbruhnil kaos, v katerem je član bosanskega predsedstva Milorad Dodik poslanca ozmerjal s kretenom in konjem. Še dlje pa je šel notranji minister Republike Srbske, ki je provokatorskega opozicijskega poslanca, ki je ministrom delil Natove zastave, zasul z lističi, ozmerjal z opico in ga celo udaril v glavo. Ta je pomoč poiskal na urgenci in zdaj zahteva ministrov odstop, za petek pa napoveduje celo proteste.

Razprave o reformah so burne in žgoče v vsaki državi. Toda v državi s tremi konstitutivnimi narodi, kjer je nacionalizem še vedno glavno orodje političnega boja, so šli sinoči korak predaleč.

"Gospod Dodik, vi ste prinesli izvid, da ste duševni bolnik, ne jaz," je denimo navrgel poslanec SDS Nebojša Vukanović.

V skupščini Republike Srbske se je začelo s provokacijami opozicijskega poslanca stranke PDP Draška Stanivukovića. Ta je prisotnim v parlamentu najprej začel deliti zastavice zveze Nato. In se ob tem snemal.

Jabolko spora pa, ali dokument z naslovom Program reform pomeni približevanje Bosne in Hercegovine zvezi Nato ali ne. No, potem so provokacije opozicijskega poslanca vendarle uspele.

Seja je bila takoj zatem prekinjena za 10 minut. To je notranji minister Republike Srbske, ki naj bi skrbel za varnost prebivalcev, je bila zgrožena opozicija, ki je poslanske klopi kmalu zatem protestno zapustila. Dodik pa je poskrbel za še večji izbruh.

Stanivuković je odšel na urgenco, napoveduje pa tudi kazensko ovadbo in za petek proteste. Danes pa je objavil še video nedavnega spopada z Dodikom v parlamentarni restavraciji. Napetost je naraščala, dokler 26-letnega poslanca iz Dodikove družbe ni nagnal njegov varnostnik. Kdo bo v tem spopadu na koncu zmagal, še ni jasno, država pa zagotovo ne bo.