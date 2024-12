Pretep na Krvavcu: 'To, da ni nihče kaznovan, ne pomeni, da tudi ne bo'

Policija se je po poročanju o brutalnem pretepu na Krvavcu vendarle odzvala na očitke očividcev, ki so nam pripovedovali, da policista na terenu nista opravila niti enega alkotesta in izdala nobenega plačilnega naloga. Ko smo prišli na kraj, je bil dogodek že končan, pravijo. In še: "To, da nismo še nikogar kaznovali, ne pomeni, da ga tudi ne bomo, pač pa le, da preiskava še ni končana." Po besedah strokovnjaka za policijska pooblastila Miroslava Žaberla je danes jasno, da gre za sum kaznivega dejanja.