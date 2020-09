Pretep zaradi nenošenja zaščitne maske odmeva po družbenih omrežjih

Ljubljanski policisti so bili obveščeni o pretepu v eni izmed trgovin v Šiški. Obiskovalec trgovine namreč ni nosil maske, na kar ga je tudi opozoril varnostnik, ki ga ni želel spustiti v trgovino, nato pa so padali celo udarci. Partnerica vročekrvnega obiskovalca trgovine je zdaj predstavila svojo plat zgodbe. Prvi naj bi udaril varnostnik in ob tem prevrnil tudi voziček, kljub temu, da sta sama želela v miru zapustiti trgovino. Kdo govori resnico, bo jasno po koncu preiskave, je pa že zdaj jasno, da je takšnih incidentov zaradi mask vse več.