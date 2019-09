Pretresljiv video družine delfinov, preden so jih večino ubili japonski lovci

Sezon lova na delfine v japonskem Taijiju se je začel tragično – DolphinProject poroča o pretresljivih pobojih, v objektiv pa so ujeli tudi posnetek družine mrkih pliskavk pred smrtjo. Na posnetku je vidno, kako se mlade pliskavke držijo tesno skupaj in plavajo okrog mame. Neprestano so se dotikali drug drugega, strokovnjaki pa pravijo, da je šlo za medsebojno tolažbo.

Družino mrkih pliskavk so ubili 11. septembra, dan po tem, ko je nastal videoposnetek. Lovci so pliskavke sprva zvabili v zaliv in na njih spustili mreže. Tam so jih pustili čez noč, brez hrane ali zatočišča. Malo po sončnem vzhodu so se lovci vrnili in dokončali svoje delo – družina se je držala tesno skupaj, ko so poskušali doumeti, kaj se dogaja. Lovci so jih poskušali ločiti na tiste, ki jih bodo odpeljali v ujetništvo, in tiste, ki jih bodo pobili. Pliskavke so se hkrati trudile, da bi jim pobegnile, in da bi ob tem ostale skupaj. Priče pravijo, da so osem živali ujeli, preostale pa ubili.